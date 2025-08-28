Milano 14:07
Dollar General migliora guidance dopo secondo trimestre in crescita
(Teleborsa) - Dollar General, catena statunitense di discount, ha chiuso il secondo trimestre dell'anno fiscale 2025 (terminato il 1° agosto 2025) con vendite nette aumentate del 5,1%, raggiungendo i 10,7 miliardi di dollari, rispetto ai 10,2 miliardi di dollari del secondo trimestre del 2024. Le vendite a parità di punti vendita sono aumentate del 2,8%, riflettendo un aumento dell'1,5% del traffico clienti e un aumento dell'1,2% dell'importo medio delle transazioni.

L'utile operativo è aumentato dell'8,3%, attestandosi a 595,4 milioni di dollari. La società ha registrato un utile netto di 411,4 milioni di dollari, con un incremento del 10,0%. L'utile per azione (EPS) è aumentato del 9,4%, attestandosi a 1,86 dollari.

"Siamo soddisfatti dei nostri solidi risultati del secondo trimestre, inclusa una crescita degli utili che ha superato significativamente le nostre aspettative - ha dichiarato il CEO Todd Vasos - La nostra migliore esecuzione, insieme ai progressi compiuti nello sviluppo di iniziative chiave, sta riscuotendo successo sia tra i clienti esistenti che tra i nuovi, mentre miglioriamo ulteriormente la nostra proposta di valore e convenienza".

La società ha alzato le sue aspettative finanziarie per l'anno, principalmente per riflettere la sovra-performance del secondo trimestre e le migliori prospettive per la seconda metà dell'anno, tenendo conto anche della potenziale incertezza legata al comportamento dei consumatori. La crescita del fatturato netto è attesa al 4,3%-4,8%, rispetto alle precedenti aspettative di circa il 3,7%-4,7%. L'utile per azione è attesa a circa 5,80-6,30 dollari, rispetto alle precedenti aspettative di circa 5,20-5,80 dollari.





(Foto: © Dollar General)
