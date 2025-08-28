Ecosuntek: vendite di energia elettrica raddoppiate in 1° semestre, quelle di gas triplicate

(Teleborsa) - Ecosuntek
, azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha comunicato che nel primo semestre 2025
la produzione di energia da impianti di proprietà è stata lievemente superiore
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente grazie ad un migliore irraggiamento. In particolare, il secondo trimestre ha visto un netto recupero delle produzioni rispetto ai primi tre mesi dell’esercizio, nei quali diversi impianti sono stati interessati da condizioni meteo particolarmente avverse.
Le vendite di energia elettrica
registrano una performance molto positiva, pari a +128% rispetto al primo semestre 2024, grazie al contributo apportato da Eco Trade (volumi diretti) e, in secondo luogo, dal canale reseller. Quest’ultimo riflette l’andamento delle relazioni commerciali in essere con operatori reseller, raddoppiati rispetto al periodo di confronto. Una performance positiva si registra anche sul canale "volumi collegati", considerati i crescenti volumi di energia acquistati da +Energia, società del Gruppo Ecosuntek attiva nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas.
I volumi di gas naturale
venduti segnano un incremento del 274% rispetto al primo semestre 2024. L'aumento registrato dal canale "diretto" beneficia delle efficaci politiche commerciali che hanno consentito ad Eco Trade di allargare la base clienti. I maggiori volumi, relativi al canale "collegati", venduti tramite +Energia, hanno beneficiato dell’entrata a pieno regime delle attività di cross selling sulla clientela della predetta società, costituite da nuove proposte di fornitura gas rivolte al mercato libero
Anche le numeriche riferite ai POD
e ai PDR serviti
risultano in forte incremento, rispettivamente pari a +98% e +91% rispetto al primo semestre 2024.
"Gli indicatori di performance esaminati oggi confermano la validità del nostro modello di business - ha commentato l'AD Matteo Minelli
- Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel primo semestre, considerato il contesto macroeconomico complicato ed incerto, e guardiamo con ragionevole ottimismo alla seconda metà dell’esercizio 2025".(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )