Ecosuntek: vendite di energia elettrica raddoppiate in 1° semestre, quelle di gas triplicate

Ecosuntek

(Teleborsa) -, azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha comunicato che nellarispetto allo stesso periodo dell’anno precedente grazie ad un migliore irraggiamento. In particolare, il secondo trimestre ha visto un netto recupero delle produzioni rispetto ai primi tre mesi dell’esercizio, nei quali diversi impianti sono stati interessati da condizioni meteo particolarmente avverse.Leregistrano una performance molto positiva, pari a +128% rispetto al primo semestre 2024, grazie al contributo apportato da Eco Trade (volumi diretti) e, in secondo luogo, dal canale reseller. Quest’ultimo riflette l’andamento delle relazioni commerciali in essere con operatori reseller, raddoppiati rispetto al periodo di confronto. Una performance positiva si registra anche sul canale "volumi collegati", considerati i crescenti volumi di energia acquistati da +Energia, società del Gruppo Ecosuntek attiva nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas.venduti segnano un incremento del 274% rispetto al primo semestre 2024. L'aumento registrato dal canale "diretto" beneficia delle efficaci politiche commerciali che hanno consentito ad Eco Trade di allargare la base clienti. I maggiori volumi, relativi al canale "collegati", venduti tramite +Energia, hanno beneficiato dell’entrata a pieno regime delle attività di cross selling sulla clientela della predetta società, costituite da nuove proposte di fornitura gas rivolte al mercato liberoAnche le numeriche riferite aie airisultano in forte incremento, rispettivamente pari a +98% e +91% rispetto al primo semestre 2024."Gli indicatori di performance esaminati oggi confermano la validità del nostro modello di business - ha commentato l'- Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel primo semestre, considerato il contesto macroeconomico complicato ed incerto, e guardiamo con ragionevole ottimismo alla seconda metà dell’esercizio 2025".