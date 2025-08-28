Milano 12:18
42.362 +0,03%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 12:18
9.212 -0,47%
Francoforte 12:18
24.032 -0,06%

Fiducia consumatori Italia in agosto

Fiducia consumatori Italia in agosto
Italia, Fiducia consumatori in agosto pari a 96,2 punti, in calo rispetto al precedente 97,2 punti (la previsione era 96,6 punti).
