IEG, Vicenza sempre più riferimento congressuale: a settembre Graphene Week

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Costante aumento delche ne consolidano il ruolo di Casa dell'industria del Nordest e lacontinua il percorso intrapreso daper consolidare sempre piùquale destinazione e polo congressuale di rilievo. Nei primi sei mesi del 2025, il Vicenza Convention Centre ha infatti segnato un incremento del 13% dei partecipanti agli eventi rispetto allo stesso periodo del 2024. Un dato che sale a +17% se si esclude l'accoglienza riservata lo scorso anno a un appuntamento particolare come l'Adunata Nazionale degli Alpini.elle proposte gestitesi confermano in particolare gli open house e le manifestazioni fieristiche organizzate e promosse dalle imprese del territorio o da “ambasciatori” del mondo produttivo, manifatturiero e industriale. Realtà che trovano nel ViCC un luogo strategico, con spazi e servizi in grado di rispondere con efficienza e flessibilità alle specifiche esigenze organizzative.: oltre all'arrivo di appuntamenti inediti comei inizio giugno e BIVE - Biennale Veneto Edilizia in programma a novembre, dal 22 al 26 settembre Vicenza sarà sede del congresso scientifico internazionale "Graphene Week". Grazie alla vittoria della candidatura avanzata dall'Ufficio sviluppo internazionale di IEG, il capoluogo berico ospiterà infatti la ventesima edizione della più longeva conferenza europea sul grafene organizzata da Graphene Flagship, che riunisce 118 partner accademici e industriali in 13 progetti di ricerca e innovazione e in un progetto di coordinamento e supporto. Per l'appuntamento è prevista a Vicenza la presenza di 200 relatori e oltre 400 partecipanti da 46 Paesi per una cinque giorni che dagli spazi del quartiere fieristico si allargherà interessando diversi luoghi del capoluogo, attraverso il coinvolgimento di numerosi stakeholder. L'Event & Conference Division di IEG, in sinergia con l'Amministrazione Comunale, sta infatti supportando gli organizzatori svedesi – l’Università di Goteborg –L’obiettivo è infatti accogliere i congressisti nel migliore dei modi e far loro conoscere e vivere la città, a partire dal Teatro Olimpico dove si terrà la cerimonia di apertura. Anche in questa occasione sarà attivato il Vicenza Museum Badge con sconti riservati per l'accesso ai musei. In parallelo si sta lavorando in rete – nell’attività di convention bureau di Vicenza -“Questaper Vicenza si aggiunge alle tante che, negli ultimi anni, hanno consolidato il ruolo della città come punto di riferimento nel panorama degli eventi internazionali – sottolinea l’assessor, assessore alla. Il riconoscimento si misura certamente nei numeri – con un costante incremento dei partecipanti – ma anche nella qualità scientifica dei relatori, nelle numerose occasioni di coniugare la. Tutti elementi che, grazie alla professionalità di IEG, trovano piena realizzazione e che il Comune di Vicenza promuove in collaborazione con"In questi anni IEG ha investito per fare di Vicenza una vera 'casa dell’industria' - sottolinea il direttore della Event & Conference Division di IEG-. L'abbiamo fatto sia mettendo a disposizione delle aziende del territorio spazi e servizi in grado di valorizzare le eccellenze dei distretti del Nordest, sia promuovendo la crescita dell’attività congressuale collegata al settore produttivo e quindi alla vocazione industriale della città. La vittoria della candidatura che porterà Graphene Week nel capoluogo berico rappresenta il cambio di passo che stiamo realizzando: affermare Vicenza sempre più come destinazione per congressi scientifici di alto prestigio, in grado di generare un forte valore aggiunto per la città. Questo impegno, che sta portando risultati concreti, è reso possibile grazie soprattutto al fondamentale lavoro di sinergia avviato tra enti, associazioni e operatori privati. UnProprio al tema della "è stato dedicato il convegno organizzato lo scorso marzo in città dalla divisione Event & Conference di IEG insieme a Vicenza è – Convention & Visitors Bureau. L'appuntamento ha raccolto attorno allo stesso tavolo tutti gli stakeholder del territorio coinvolti nel percorso per promuovere Vicenza come destinazione congressuale. Un percorso che già oggi si sta realizzando grazie alle numerose proposte che trovano spazio nelle sale del ViCC e nelle hall del quartiere fieristico di IEG: dalle fiere altamente specializzate - com(l’unica fiera europea interamente dedicata all'industria dei circuiti stampati) che si aggiungono alle prestigiose manifestazioni organizzate direttamente da IEG -