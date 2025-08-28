Milano 27-ago
Mediobanca, i Gavio acquistano azioni per oltre 1,3 milioni di euro

(Teleborsa) - Aurelia, la holding della famiglia Gavio, ha acquistato 62.500 azioni Mediobanca il 27 agosto 2025. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 20,95 euro, per un controvalore di circa 1,3 milioni di euro.

Inoltre, sempre il 27 agosto, ha acquistato opzioni call su 50.000 azioni con un prezzo strike di 21 euro e scadenza al 19 settembre 2025. Si tratta di un contratto a termine che attribuisce al compratore il diritto di decidere se acquistare oppure no un'attività sottostante a una certa data a un prezzo prefissato.
