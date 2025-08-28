Milano
17:14
42.461
+0,26%
Nasdaq
17:14
23.666
+0,43%
Dow Jones
17:14
45.486
-0,17%
Londra
17:14
9.215
-0,44%
Francoforte
17:14
24.049
+0,01%
Giovedì 28 Agosto 2025, ore 17.30
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: giornata negativa in Borsa per Hormel Foods Corporation
New York: giornata negativa in Borsa per Hormel Foods Corporation
Migliori e peggiori
,
In breve
28 agosto 2025 - 16.10
Ribasso scomposto per l'
azienda che produce e vende carne e cibo confezionato
, che esibisce una perdita secca del 13,75% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: violenta contrazione per Hormel Foods Corporation
New York: luce verde per VF Corporation
New York: al centro degli acquisti Lennar Corporation
New York: positiva la giornata per VF Corporation
Argomenti trattati
Borsa
(1261)
·
Hormel Foods
(2)
Titoli e Indici
Hormel Foods
-13,82%
Altre notizie
New York: nuovo spunto rialzista per VF Corporation
A New York corre VF Corporation
Insulet Corporation, prevale lo scenario rialzista a New York
New York: giornata negativa in Borsa per VeriSign
New York: VF Corporation sale verso 14,59 USD
New York: giornata negativa in Borsa per Enphase Energy