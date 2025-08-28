Milano 17:35
New York: mette il turbo CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) - Protagonista il leader mondiale di sicurezza informatica, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,44%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di CrowdStrike Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 419,9 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 452,3. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 484,7.

