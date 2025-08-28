Milano 17:15
42.474 +0,29%
Nasdaq 17:15
23.665 +0,42%
Dow Jones 17:15
45.489 -0,17%
Londra 17:15
9.218 -0,41%
Francoforte 17:15
24.055 +0,04%

Piazza Affari: balza in avanti l'indice dei servizi di consumo italiano

Performance positiva per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che continua la giornata in aumento dell'1,00% rispetto alla chiusura precedente.
