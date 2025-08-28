Milano 9:34
42.627 +0,66%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 9:34
9.256 +0,01%
24.152 +0,44%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Moncler

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Moncler
Seduta vivace oggi per l'azienda nota per i piumini, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,54%.
Condividi
```