Piazza Affari: pioggia di acquisti su MFE B

(Teleborsa) - Protagonista la, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,30%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,324 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 4,142. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4,034.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)