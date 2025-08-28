Milano 9:34
42.627 +0,66%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 9:34
9.256 +0,01%
24.152 +0,44%

Piazza Affari: pioggia di acquisti su MFE B

(Teleborsa) - Protagonista la società media e di comunicazione italiana, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,30%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MediaForEurope rispetto all'indice di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di MFE B. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,324 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 4,142. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4,034.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
