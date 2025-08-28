Milano 14:56
42.508 +0,37%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 14:56
9.230 -0,28%
Francoforte 14:56
24.083 +0,15%

PIL USA (QoQ) nel secondo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PIL USA (QoQ) nel secondo trimestre
USA, PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +3,3%, in aumento rispetto al precedente -0,5% (la previsione era +3%).
Condividi
```