Thyssenkrupp Nucera selezionata da PGS in Australia per progetto di punta su ferro green

(Teleborsa) - L'australiana Progressive Green Solutions (PGS
), leader nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni per sistemi energetici sostenibili, ha scelto Thyssenkrupp Nucera
come fornitore preferenziale di elettrolizzatori
, con una capacità installata totale di 1,4 GW, per la produzione di idrogeno verde per il progetto Mid-West Green Iron.
Questo progetto di punta su larga scala trasformerà la regione in un centro globale per la produzione di ferro green
, con la prima esportazione prevista per il 2029. Il progetto prevede una catena di approvvigionamento integrata dalla miniera al porto, utilizzando infrastrutture chiave già consolidate.