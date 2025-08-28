Milano 10:58
Thyssenkrupp Nucera selezionata da PGS in Australia per progetto di punta su ferro green

Finanza
(Teleborsa) - L'australiana Progressive Green Solutions (PGS), leader nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni per sistemi energetici sostenibili, ha scelto Thyssenkrupp Nucera come fornitore preferenziale di elettrolizzatori, con una capacità installata totale di 1,4 GW, per la produzione di idrogeno verde per il progetto Mid-West Green Iron.

Questo progetto di punta su larga scala trasformerà la regione in un centro globale per la produzione di ferro green, con la prima esportazione prevista per il 2029. Il progetto prevede una catena di approvvigionamento integrata dalla miniera al porto, utilizzando infrastrutture chiave già consolidate.
