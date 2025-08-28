Usa, Cook fa causa a Trump: licenziamento illegale

(Teleborsa) - La governatrice della Federal Reserve,, ha fatto causa a. L'accusa è di voler portare a termine un "tentativo senza precedenti e illegale" di rimuoverla dal suo incarico. Nel ricorso, Cook ha chiesto alla corte di dichiarare "illegittima e nulla" la sua rimozione, sostenendo di essere ancora "membro attivo del Board of Governors della".Il presidente statunitense aveva infatti inviato a Cook una, motivando tale decisione accusandola di aver fornito false dichiarazioni in alcune richieste di mutuo.L'accusa di frode nei confronti di Cook era partita il 20 agosto dal direttore Federal Housing Finance Authority e alleato di Trump,. Cook però non è mai stata incriminata. La stessa governatrice ha ricordato che, in base al, i governatori possono essere rimossi solo "per giusta causa".