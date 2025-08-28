Usa, Cook fa causa a Trump: licenziamento illegale

(Teleborsa) - La governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook
, ha fatto causa a Donald Trump
. L'accusa è di voler portare a termine un "tentativo senza precedenti e illegale" di rimuoverla dal suo incarico. Nel ricorso, Cook ha chiesto alla corte di dichiarare "illegittima e nulla" la sua rimozione, sostenendo di essere ancora "membro attivo del Board of Governors della Federal Reserve
".
Il presidente statunitense aveva infatti inviato a Cook una lettera di licenziamento
, motivando tale decisione accusandola di aver fornito false dichiarazioni in alcune richieste di mutuo.
L'accusa di frode nei confronti di Cook era partita il 20 agosto dal direttore Federal Housing Finance Authority e alleato di Trump, Bill Pulte
. Cook però non è mai stata incriminata. La stessa governatrice ha ricordato che, in base al Federal Reserve Act
, i governatori possono essere rimossi solo "per giusta causa".