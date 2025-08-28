Milano 14:56
42.508 +0,37%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 14:56
9.230 -0,28%
Francoforte 14:56
24.083 +0,15%

USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 22 agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 22 agosto
USA, Richieste sussidi disoccupazione nella settimana del 22 agosto su base settimanale (WoW) 229K unità, in calo rispetto al precedente 234K unità (la previsione era 231K unità).
Condividi
```