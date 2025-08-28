Milano 17:15
USA, Vendita case in corso (MoM) in luglio

USA, Vendita case in corso (MoM) in luglio
USA, Vendita case in corso in luglio su base mensile (MoM) -0,4%, in aumento rispetto al precedente -0,8% (in linea con le stime degli analisti).

