Zona Euro, fiducia economia cala inaspettatamente ad agosto

(Teleborsa) - Scende, contro attese per un aumento, la fiducia dell'economia di Eurolandia
nel mese di agosto
2025. L'indice che misura il sentiment complessivo è risultato in calo a 95,7 punti dai 95,6 precedenti, risultando inferiore al consensus di 96 punti. La fiducia del complesso dell'Unione Europea si porta invece a 94,9 (-0,3 punti). Il dato è reso noto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN).
Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia dei consumatori
peggiora a -15,5 (da -14,7), il clima nell'industria
sale a -10,3 punti da -10,5, nei servizi
peggiora lievemente a 3,6 da 4,1, nel commercio al dettaglio sale -6,5 da -6,6. Nelle costruzioni
la fiducia peggiora a -3,5 punti da -3,1.
L'indicatore sulle prospettive del lavoro
(Employment expectations indicator, EEI), che fornisce un indicatore delle prospettive di crescita nel mercato del lavoro, registra un miglioramento a 97,8 punti da 97,5.