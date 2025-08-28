Zona Euro, fiducia economia cala inaspettatamente ad agosto

(Teleborsa) - Scende, contro attese per un aumento, lanel mese di2025. L'indice che misura il sentiment complessivo è risultato in calo a 95,7 punti dai 95,6 precedenti, risultando inferiore al consensus di 96 punti. La fiducia del complesso dell'Unione Europea si porta invece a 94,9 (-0,3 punti). Il dato è reso noto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN).Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia deipeggiora a -15,5 (da -14,7), il clima nell'sale a -10,3 punti da -10,5, neipeggiora lievemente a 3,6 da 4,1, nel commercio al dettaglio sale -6,5 da -6,6. Nellela fiducia peggiora a -3,5 punti da -3,1.L'indicatore sulle(Employment expectations indicator, EEI), che fornisce un indicatore delle prospettive di crescita nel mercato del lavoro, registra un miglioramento a 97,8 punti da 97,5.