Analisi Tecnica: EUR/GBP del 28/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Sessione moderatamente positiva quella del 28 agosto, per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi in salita a 0,8645.
Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 0,8669, mentre i supporti sono stimati a 0,8622. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 0,8716.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)