Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 28/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Sostanziale invarianza per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la seduta con un -0,09%.
Le implicazioni di medio periodo del FTSE 100 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 9.280,8 con primo supporto visto a 9.176,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 9.144,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)