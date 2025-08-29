Milano 10:18
42.258 -0,44%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 10:18
9.190 -0,29%
Francoforte 10:18
23.908 -0,55%

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 28/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Sostanziale invarianza per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la seduta con un -0,09%.

Le implicazioni di medio periodo del FTSE 100 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 9.280,8 con primo supporto visto a 9.176,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 9.144,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
