Appuntamenti macroeconomici del 29 agosto 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Appuntamenti macroeconomici del 29 agosto 2025
Venerdì 29/08/2025
01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)
01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,5%; preced. 2%)
01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -1,1%; preced. 2,1%)
07:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 34,2 punti; preced. 33,7 punti)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,6%; preced. 4,9%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0%; preced. 1%)
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (atteso -0,3%; preced. 0%)
08:45 Francia: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,1%)
08:45 Francia: Occupazione, trimestrale (atteso 0%; preced. -0,1%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1%; preced. 1%)
08:45 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,6%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,2%)
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,2%)
08:45 Francia: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,2%)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, mensile (preced. 1,1%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,7%)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,2%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
10:00 Italia: PIL, trimestrale (atteso -0,1%; preced. 0,3%)
10:00 Italia: PIL, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,7%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,7%; preced. 1,7%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0,3%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,1%; preced. 2%)
14:30 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)
14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)
15:45 USA: PMI Chicago (atteso 46,6 punti; preced. 47,1 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 58,6 punti; preced. 61,7 punti)


