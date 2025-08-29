Banca Ifis, procedura sell-out conclusa con quota in illimity oltre il 95%

(Teleborsa) - Banca Ifis rende noto che si è concluso oggi
il periodo di presentazione delle richieste di vendita (procedura sell-out)
relativa all'offerta presentata per illimity Bank
e che, sulla base dei risultati provvisori della Procedura di Adempimento dell’Obbligo di Acquisto comunicati da Equita SIM, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta, sono state presentate richieste di vendita per complessive 2.446.148 azioni residue
.
Tali Azioni Residue rappresentano il 2,910% del capitale sociale
dell’Emittente ed il 33,447% del totale delle azioni residue
oggetto della Procedura di Adempimento dell’Obbligo di Acquisto (incluse le Azioni Proprie).
Pertanto, sulla base dei risultati provvisori della Procedura di Adempimento dell’Obbligo di Acquisto, tenuto conto di 2.446.148 Azioni Residue oggetto di Richieste di Vendita, di 76.754.322 Azioni illimity già detenute dall’Offerente alla data odierna e di 998.182 Azioni Proprie detenute dall’Emittente, alla Data di Pagamento del Corrispettivo, l’Offerente risulterà titolare di n. 80.198.652 azioni illimity
, rappresentative del 95,398% del capitale sociale
dell’Emittente (tenuto conto delle Azioni Proprie).
Si segnala che né l’Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto hanno acquistato Azioni illimity al di fuori dell’Offerta e della Procedura di Adempimento dell’Obbligo di Acquisto.
Sulla base dei risultati provvisori della Procedura di Adempimento dell’Obbligo di Acquisto, Banca Ifis corrisponderà
: in favore dei titolari di 539.298 Azioni Residue
che hanno optato per il Corrispettivo in forma mista: 1,6835 euro in denaro e 0,1 Azioni Banca Ifis di nuova emissione: in favore dei titolari di 1.906.850 Azioni Residue
che hanno richiesto di ricevere il Corrispettivo Alternativo
in Denaro: 4,0767 euro per ciascuna Azione Residua per la quale sia stata presentata una Richiesta di Vendita.
Sulla base dei risultati provvisori della Procedura di Adempimento dell’Obbligo di Acquisto, laddove confermati, risultano verificati ipresupposti di legge per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto
e per l’esercizio del Diritto di Acquisto in relazione alle rimanenti 3.869.156 Azioni illimity
, rappresentative del 4,602% del capitale
sociale dell’Emittente, essendo l’Offerente venuto a detenere una partecipazione complessiva superiore al 95%
del capitale sociale dell’Emittente.
Pertanto, a seguito della conferma di tali risultati provvisori, l’Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà altresì all’Obbligo di Acquisto nei confronti degli Azionisti dell’Emittente che ne abbiano fatto richiesta, dando pertanto corso alla Procedura Congiunta.