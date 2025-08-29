Milano 10:18
42.258 -0,44%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 10:18
9.190 -0,29%
Francoforte 10:18
23.908 -0,55%

Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,38%

Il DAX apre appena sotto la parità a 23.949,43 punti

Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,38%, a quota 23.949,43 in apertura.
