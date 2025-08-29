Milano 10:19
42.272 -0,41%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 10:19
9.192 -0,27%
Francoforte 10:19
23.917 -0,51%

Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,25%)

Il CAC40 scambia in avvio a 7.743,44 punti

Discesa moderata per l'indice di Parigi, in calo dello 0,25%, dopo aver aperto a 7.743,44 punti.
