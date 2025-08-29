Milano 10:19
42.272 -0,41%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 10:19
9.192 -0,27%
Francoforte 10:19
23.917 -0,51%

Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 28/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 28/08/2025 è stato pari a 3,09 miliardi di euro, in ribasso (-5,93%), rispetto ai precedenti 3,28 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,48 miliardi di azioni della seduta precedente, a 1,13 miliardi.

A fronte dei 639 titoli trattati sulla piazza milanese, 318 azioni hanno chiuso in calo, mentre 280 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 41 azioni del listino italiano.





(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)
