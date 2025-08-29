Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 28/08/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 28/08/2025 è stato pari a 3,09 miliardi di euro, in ribasso (-5,93%), rispetto ai precedenti 3,28 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,48 miliardi di azioni della seduta precedente, a 1,13 miliardi.A fronte dei 639 titoli trattati sulla piazza milanese, 318 azioni hanno chiuso in calo, mentre 280 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 41 azioni del listino italiano.