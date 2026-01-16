Milano 9:41
Finanza
Borsa Italiana, si riduce il controvalore degli scambi del 15/01/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 15/01/2026 è stato pari a 3,7 miliardi di euro, in calo del 6,76%, rispetto ai 3,97 miliardi della vigilia.

I volumi si sono attestati a 0,72 miliardi di azioni, rispetto ai 0,84 miliardi precedenti.

A fronte dei 779 titoli trattati sulla piazza milanese, 300 azioni hanno chiuso in calo, mentre 421 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 58 azioni del listino italiano.





