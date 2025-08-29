Milano 17:35
42.196 -0,59%
Nasdaq 22:00
23.415 -1,22%
Dow Jones 22:00
45.545 -0,20%
Londra 17:35
9.187 -0,32%
Francoforte 17:35
23.902 -0,57%

Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,20%

Il Dow Jones chiude a 45.544,88 punti

L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,20% e archivia la seduta a 45.544,88 punti.
