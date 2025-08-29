Milano 17:35
42.196 -0,59%
Nasdaq 18:07
23.401 -1,27%
Dow Jones 18:07
45.480 -0,34%
Londra 17:35
9.187 -0,32%
Francoforte 17:35
23.902 -0,57%

Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,90%

Ibex 35 chiude a 14.935,8 Euro

In breve, Finanza
Madrid mostra un frazionale ribasso dello 0,90% e archivia la seduta a 14.935,8 Euro.
