Milano 17:35
42.196 -0,59%
Nasdaq 18:07
23.401 -1,27%
Dow Jones 18:07
45.480 -0,34%
Londra 17:35
9.187 -0,32%
Francoforte 17:35
23.902 -0,57%

Borsa: Sotto la parità Milano, in calo dello 0,59%

Il FTSE MIB chiude a 42.196,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Milano, in calo dello 0,59%
Milano mostra un frazionale ribasso dello 0,59% e archivia la seduta a 42.196,2 punti.
Condividi
```