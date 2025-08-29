Milano
17:35
42.196
-0,59%
Nasdaq
18:07
23.401
-1,27%
Dow Jones
18:07
45.480
-0,34%
Londra
17:35
9.187
-0,32%
Francoforte
17:35
23.902
-0,57%
Venerdì 29 Agosto 2025, ore 18.24
Borsa: Sotto la parità Milano, in calo dello 0,59%
Il FTSE MIB chiude a 42.196,2 punti
In breve
,
Finanza
29 agosto 2025 - 17.39
Milano mostra un frazionale ribasso dello 0,59% e archivia la seduta a 42.196,2 punti.
