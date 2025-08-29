Milano 14:23
42.233 -0,50%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 14:23
9.199 -0,20%
Francoforte 14:23
23.983 -0,24%

Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,51% alle 13:00

Il FTSE MIB passa di mano a 42.229,54 punti

In breve, Finanza
Milano tratta in ribasso dello 0,51% alle 13:00 e si muove appena sotto la parità a 42.229,54 punti.
