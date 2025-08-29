Colt CZ Group acquista Synthesia Nitrocellulose per 900 milioni di euro

(Teleborsa) - Il produttore ceco di armi da fuocoha stipulato un accordo di compravendita di azioni con Synthesia, controllata al 100% da Kaprain, per l'(SNC). Colt CZ acquisirà ora una quota del 51%, mentre il restante 49% seguirà a medio termine, secondo termini già concordati.Synthesia Nitrocellulose è statadella divisione di produzione di nitrocellulosa di Synthesia, uno dei maggiori produttori di nitrocellulosa energetica in Europa e Nord America.Il prezzo totale della transazione è di, corrispondente a circa 8,2 volte l'EBITDA previsto per il 2025. Il prezzo di acquisto sarà corrisposto tramite una combinazione di liquidità e l'emissione di nuove azioni ordinarie di Colt CZ, che rappresenteranno circa il 40% del prezzo di acquisto. Al completamento della transazione, Kaprain diventerà il terzo maggiore azionista di Colt CZ. Synthesia rimarrà proprietaria delle restanti azioni di SNC.Colt CZ Group ha, che genera e fornisce energia per il complesso industriale di Semtín e Rybitví. La divisione energia sarà inizialmente scorporata in una società separata. Si prevede che questa parte della transazione venga completata nella prima metà del 2026 e comporterà inizialmente l'acquisizione di una quota del 51%, mentre Colt CZ acquisirà il restante 49% a medio termine, secondo i termini già concordati. Il prezzo di questa transazione sarà di 1,4 miliardi di corone ceche e sarà corrisposto esclusivamente tramite l'emissione di nuove azioni ordinarie di Colt CZ."Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Synthesia Nitrocellulose, uno dei principali fornitori mondiali di nitrocellulosa energetica con sede in un paese membro della NATO, nel Gruppo Colt CZ - ha dichiarato il- L'acquisizione di SNC rientra nella nostra strategia di espansione delle attività del Gruppo nel settore delle munizioni di medio e grosso calibro, rafforzando al contempo la nostra posizione in un. Intendiamo proseguire l'integrazione verticale nella produzione di munizioni, contribuendo così all'indipendenza strategica e all'autosufficienza della Repubblica Ceca e dei paesi NATO nelle forniture per la difesa".