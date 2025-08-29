Milano 10:20
Francia, Occupazione (QoQ) nel secondo trimestre

Francia, Occupazione (QoQ) nel secondo trimestre
Francia, Occupazione nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,2%, in aumento rispetto al precedente -0,1% (la previsione era 0%).

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
