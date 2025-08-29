Milano 10:21
Germania, tasso di disoccupazione stabile al 6,3% ad agosto

Economia, Macroeconomia
Germania, tasso di disoccupazione stabile al 6,3% ad agosto
(Teleborsa) - Risulta in leggero calo la disoccupazione in Germania a agosto 2025. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato è stabile al 6,3%, in linea anche con le attese degli analisti.

Parallelamente, c'è stata una diminuzione di 9 mila unità nei disoccupati, meglio delle stime di consensus (+10 mila), e dopo i +2 mila rilevati a giugno.

Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) aumenta a 3,025 milioni dai precedenti 2,979 milioni. Quello destagionalizzato si porta a 2,957 milioni da 2,970 milioni precedenti.

(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
