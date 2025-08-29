Germania, tasso di disoccupazione stabile al 6,3% ad agosto

(Teleborsa) - Risulta in leggero calo la disoccupazione in Germania
a agosto
2025. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione
destagionalizzato è stabile al 6,3%, in linea anche con le attese degli analisti.
Parallelamente, c'è stata una diminuzione di 9 mila unità nei disoccupati
, meglio delle stime di consensus (+10 mila), e dopo i +2 mila rilevati a giugno.
Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) aumenta a 3,025 milioni dai precedenti 2,979 milioni. Quello destagionalizzato si porta a 2,957 milioni da 2,970 milioni precedenti.(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))