Milano
10:21
42.273
-0,41%
Nasdaq
28-ago
23.703
0,00%
Dow Jones
28-ago
45.637
+0,16%
Londra
10:21
9.191
-0,28%
Francoforte
10:21
23.919
-0,50%
Venerdì 29 Agosto 2025, ore 10.38
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Germania, Tasso disoccupazione in agosto
Germania, Tasso disoccupazione in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
29 agosto 2025 - 10.15
Germania,
Tasso disoccupazione in agosto pari a +6,3%
, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
Leggi anche
Germania, Tasso disoccupazione in luglio
Germania, tasso di disoccupazione stabile al 6,3% ad agosto
Germania, tasso disoccupazione fermo al 6,3%
Eurozona, tasso disoccupazione fermo al 6,2% e sotto stime
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici del 31 luglio 2025
Appuntamenti macroeconomici del 12 agosto 2025
Italia, Tasso disoccupazione in giugno
Cina, Tasso disoccupazione in luglio
Tasso disoccupazione USA in luglio
Giappone, Tasso disoccupazione in giugno