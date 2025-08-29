Milano 16:09
India, PIL 1° trimestre in forte crescita prima della guerra dei dazi USA

(Teleborsa) - L'economia indiana è cresciuta del 7,8% nel trimestre aprile-giugno, il primo dell'anno fiscale 2025-2026, in accelerazione rispetto al +7,4% registrato nel trimestre precedente e superiore alla stoma media degli analisti a +6,7% (fra un minimo di 6,3% ed un massimo del 7%).

Si tratta del quinto trimestre consecutivo di crescita sostenuta e si confronta con il +6,7% registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. Il dato, ovviamente, non sconta ancora le tensioni commerciali con gli Stati uniti, che sono scoppiate subito dopo.

A trainare la crescita quasi tutti i segmenti del settore primario, eccetto il minerario, che dà un contributo negativo al PIL per -3,1% contro il +6,6% dell'anno prima. Bene l'agricoltura con un +3,7% da +1,5%. Bene anche il secondario con la manifattura a +7,7% da +7,6%, ed i terziario, dove spicca la crescita dei servizi finanziari (+95% da +6,6%).
