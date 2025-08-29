Italia, inflazione sotto le attese ad agosto ma accelera il carrello della spesa

(Teleborsa) - Secondo le stime preliminari di Istat, nel mese di2025 l'indice nazionale deiper l'intera collettività (NIC) in Italia, al lordo dei tabacchi, registra una(da +1,7% del mese precedente). Gli analisti si aspettavano un +0,2% su mese e un +1,7% su anno.La decelerazione del tasso d'inflazione(da +17,1% a +12,9%) e non regolamentati (da -5,2% a -5,9%) e, in misura minore, a quella dei prezzi dei Servizi relativi alle comunicazioni (da +0,5% a +0,2%). In accelerazione, invece, i prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +5,1% a +5,6%) e lavorati (da +2,8% a +3,0%), quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +2,7% a +2,9%) e dei Servizi relativi ai trasporti (+3,3% a +3,5%).Nel mese di agosto l', al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera leggermente (da +2,0% a +2,1%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +2,2% a +2,3%).La crescita tendenziale dei prezzi deisi attenua moderatamente (da +0,8% a +0,6%), mentre quella deisi amplia (da +2,6% a +2,7%). Il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni, dunque, aumenta portandosi a +2,1 punti percentuali (da +1,8 del mese precedente).I prezzi dei(da +3,2% a +3,5%), come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +2,3% a +2,4%).La variazione congiunturale positiva dell'indice generale riflette l'aumento dei prezzi dei Servizi relativi ai(+2,1%), degli Alimentari lavorati (+0,7%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,3%); scendono invece su base mensile i prezzi degli Energetici non regolamentati (-1,7%).L'per il 2025 è pari a +1,7% per l'indice generale e a +2,1% per la componente di fondo.In base alle stime preliminari, l'dei prezzi al consumo (IPCA) registra una variazione pari a -0,2% su base mensile, a causa dei saldi estivi di cui il NIC non tiene conto, e a +1,7% su base annua (come nel mese precedente).