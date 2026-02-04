Le novità del nuovo paniere





(Teleborsa) -, perlopiù a causa dell'aumento degli+2,5%) dei(+4,4%) e dei(+3,3%), mentre risulta più elevata la crescita delLo rilevache ha effettuato il calcolo sulpresentato oggi.Secondo le stime preliminari dell'Istituto, l’indice dei prezzi al consumo a gennaio ha registrato una v(da +1,2% di dicembre). Un sostegno all’inflazione si deve prevalentemente alla dinamica dei prezzi dei, non lavorati (+2,5%) e lavorati (+2,2%), a quella dei prezzi dei(+4,4%), dei(+3,3%) e dei(+3,0%)., al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è pari ae quella al netto dei soli beni energetici a +1,9%.è pari aper l’indice generale (a dicembre era nulla) e a +0,5% per la componente di fondo (+0,2% a dicembre).registrano una variazione tendenziale pari a, mentre irisultano in crescita, su base tendenziale, del +Il differenziale tra il comparto dei servizi e quello dei beni, dunque, è pari a +2,7 punti percentuali. Il, ovvero i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano delrispetto a gennaio 2025.dei prezzi al consumo (IPCA) registra una variazione pari a -1%, su base mensile e a(da +1,2% del mese precedente).L'Istat ha reso noto ilper il calcolo dei prezzi al consumo. Fra le principalinel 2026 c'è(European Classification of Individual Consumption by Purpose, versione 2) articolata sugerarchicamente ordinati in termini di(erano dodici nella precedente versione della classificazione) e poi suddivisa in Gruppi (47), Classi (122) e Sottoclassi (234), e l'Sul piano delle fonti, la principale novità riguardaanche per il settore delle due ruote (dal 2024 viene utilizzata per acquisire le informazioni sui prezzi dei servizi assicurativi RC auto).Nel complesso,provenienti mensilmente dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO): 404mila sono rilevate sul territorio dagli Uffici comunali di statistica (UCS); circa 188mila sono raccolte dall’Istat (direttamente o tramite fornitori di dati) e circa 203mila provengono dalla base dati dei prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Con riferimento aidi proprietà privata, le osservazioni disponibili per la stima dell’inflazione sono. Nel 2026, sono(in cui risiederesidente in Italia); altri 10 comuni (in cui risiede un ulteriore 5,1% della popolazione) effettuano la rilevazione limitatamente alle tariffe comunali e ad alcuni servizi locali.Nel 2026una serie di articoli come: iper bambini e le uniformi scolastiche per ragazzi, i, iper segnalare i tentativi di furto, lao bricche di carbone per barbecue, i, il trasporto con, le, ed i(esclusi i giochi).