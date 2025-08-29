Milano 10:21
Italia, PIL (QoQ) nel secondo trimestre

Italia, PIL (QoQ) nel secondo trimestre
Italia, PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) -0,1%, in calo rispetto al precedente +0,3% (in linea con le stime degli analisti).

