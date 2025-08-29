Milano 12:26
Italia, Prezzi consumo (YoY) in agosto

Italia, Prezzi consumo in agosto su base annuale (YoY) +1,6%, in calo rispetto al precedente +1,7% (la previsione era +1,7%).

