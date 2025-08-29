Milano 10:22
Londra: NatWest Group in forte calo
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo bancario inglese, che tratta in perdita del 4,03% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di NatWest Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di NatWest Group, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 5,237 sterline. Primo supporto visto a 5,103. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 5,055.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
