Londra: NatWest Group in forte calo

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo bancario inglese
, che tratta in perdita del 4,03% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di NatWest Group
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di NatWest Group
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 5,237 sterline. Primo supporto visto a 5,103. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 5,055.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)