Londra: risultato positivo per Rentokil Initial

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene
, in guadagno del 2,98% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Rentokil Initial
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,69%, rispetto a -1,27% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo scenario tecnico di Rentokil Initial
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,62 sterline con area di resistenza individuata a quota 3,689. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,574.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)