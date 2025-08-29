Milano 14:26
42.242 -0,48%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 14:26
9.200 -0,18%
Francoforte 14:27
23.981 -0,24%

Madrid: calo per IAG

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Madrid: calo per IAG
Ribasso per International Airlines Group, che presenta una flessione dell'1,92%.
Condividi
```