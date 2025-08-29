Milano 17:35
42.196 -0,59%
Nasdaq 19:52
23.419 -1,20%
Dow Jones 19:52
45.554 -0,18%
Londra 17:35
9.187 -0,32%
Francoforte 17:35
23.902 -0,57%

New York: andamento negativo per Axon Enterprise

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per Axon Enterprise
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che tratta con una perdita del 3,70%.

Lo scenario su base settimanale di Axon Enterprise rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Axon Enterprise rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 775,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 740,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 810,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```