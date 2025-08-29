New York: andamento negativo per Axon Enterprise

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine
, che tratta con una perdita del 3,70%.
Lo scenario su base settimanale di Axon Enterprise
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Axon Enterprise
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 775,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 740,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 810,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)