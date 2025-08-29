New York: andamento negativo per Axon Enterprise

fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 3,70%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 775,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 740,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 810,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)