New York: in calo Caterpillar

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gigante delle macchine movimento terra
, in flessione del 2,86% sui valori precedenti.
Se si analizza l'andamento del titolo con il Dow Jones
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo status tecnico di Caterpillar
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 427,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 418,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 435,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)