New York: in calo Caterpillar

gigante delle macchine movimento terra

Dow Jones

Caterpillar

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 2,86% sui valori precedenti.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 427,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 418,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 435,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)