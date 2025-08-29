Milano 16:21
42.244 -0,48%
Nasdaq 16:21
23.436 -1,13%
Dow Jones 16:21
45.445 -0,42%
Londra 16:20
9.201 -0,17%
Francoforte 16:20
23.946 -0,39%

New York: movimento negativo per Caterpillar

Migliori e peggiori, In breve
New York: movimento negativo per Caterpillar
Ribasso composto e controllato per il gigante delle macchine movimento terra, che presenta una flessione del 2,86% sui valori precedenti.
Condividi
```