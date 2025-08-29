Milano
17:35
42.196
-0,59%
Nasdaq
19:54
23.413
-1,23%
Dow Jones
19:54
45.542
-0,21%
Londra
17:35
9.187
-0,32%
Francoforte
17:35
23.902
-0,57%
Venerdì 29 Agosto 2025, ore 20.11
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: scambi negativi per Axon Enterprise
New York: scambi negativi per Axon Enterprise
Migliori e peggiori
,
In breve
29 agosto 2025 - 20.00
Rosso per il
fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine
, che sta segnando un calo del 3,70%.
Condividi
Leggi anche
New York: calo per Axon Enterprise
New York: Axon Enterprise sale verso 886,4 USD
Si muove in ribasso Axon Enterprise a New York
New York: scambi negativi per Axon Enterprise
Titoli e Indici
Axon Enterprise
-3,68%
Altre notizie
New York: Axon Enterprise scende verso 758 USD
New York: scambi in forte rialzo per Axon Enterprise
New York: andamento negativo per Axon Enterprise
New York: scambi negativi per Oracle
New York: scambi negativi per Constellation Brands
New York: scambi negativi per Cencora