Osservatorio Immagino di GS1 Italy: spesa sempre meno italiana, solo le Dop resistono

(Teleborsa) - Pur restando la categoria alimentare più diffusa sugli scaffali di supermercati e ipermercati, e quella che assicura i maggiori incassi ai retailer, i prodotti che: vendite in lieve crescita a valore ma con un piccolo calo nei volumi. A fotografare questa tendenza è la diciassettesima edizione dell’che ha analizzato le abitudini di consumo degli italiani nell’intero anno 2024.Ancora una volta il paniere "italiano" monitorato dall’Osservatorio Immagino conquista il primo posto per importanza nella spesa complessiva, con. Rispetto al 2023, penalizzate dall’andamento flat delle componenti di domanda e di offerta. Nemmeno l’aumento della pressione promozionale (31,3% contro il 30,4% del 2023) e l’incremento dei prezzi inferiore alla media del largo consumo (+1,9% rispetto a +3,2%) sono riusciti a rilanciare le vendite.L’"indicatore" più diffuso di italianità individuato dall’Osservatorio Immagino è la bandiera nazionale, presente su 16.461 prodotti, che. Invece, gli oltre 9 mila prodotti accompagnati dal claimIndicatoriche hanno perso il -1,8% a valore e il –3,6% a volume. Il 2024 non è stato un anno facile nemmeno per le indicazioni geografiche europee che "premiano" le eccellenze della produzione agroalimentare italiana.Nell’Osservatorio Immagino i, che in 12 mesi ha mantenuto stabili i volumi (-0,1%) e segnato un +2,1% del fatturato, soprattutto grazie al contributo della componente di domanda (+1,3%) e all’inflazione, che ha determinato un aumento di +2,2% del prezzo medio. A brillare sono stati iDecisive sono state la spinta dell’offerta (+4,9%) e l’aumento dei prezzi (+3,1%). Il business dei prodotti regionali L’Italia è un puzzle di 20 regioni, non solo geograficamente ma anche come composizione della spesa alimentare.e nel 2024 hanno fatto un balzo in avanti di +9,0% a volume e di +12,3% a valore per un giro d’affari complessivo di 55 milioni di euro.Ben più ampio è il. Come ha fatto sin dalla sua prima edizione, l’Osservatorio Immagino ha stilato la classifica 2024 delle regioni italiane con la maggior presenza e il più alto giro d’affari in supermercati e ipermercati.Il, conquistata già dalla prima edizione, con, nonostante un trend annuo negativo (-0,8% a valore e -1,7% a volume). Seguono al secondo posto la Sicilia e al terzo il Piemonte. Tra le altre regioni spicca la Sardegna, che ha ottenuto un +4,2% a valore (per un totale di 216 milioni di euro) e un +6,8% a volume, trainata dalla componente di domanda e da alcune categorie merceologiche, quali latte Uht, vini Doc/Dogc, mozzarelle, latte fresco e specialità croccanti. Brillante anche il 2024 degli 838 prodotti della Puglia, che hanno ottenuto un +13,0% a valore, superando i 207 milioni di euro di sell-out, e hanno espanso di +5,1% i volumi venduti. A trainare la crescita è stato il vino Igp/Igt (che da solo rappresenta il 25,5% del totale dei prodotti pugliesi), seguito dalle birre alcoliche, dalle altre paste filate fresche e dal vino Doc/Docg.Non sono solo le regioni a fare da "marchio di garanzia" dell’autenticità di un prodotto alimentare. Anche le tradizioni di molte città giocano un ruolo importante nel successo della cucina italiana. In quest’edizione dell’Osservatorio Immagino,, come Bologna/bolognese, Genova/genovese, Napoli/napoletano e Roma/romano. I risultati? Sorprendenti.La performance migliore l’hanno ottenuta la pasta fresca ripiena, i primi piatti pronti, i preparati per primi piatti e i formaggi grana e simili.L’analisi dettagliata dell’italianità e la classifica completa delle regioni in etichetta sono disponibili nella diciassettesima edizione dell’Osservatorio Immagino, scaricabile gratuitamente dal sito.