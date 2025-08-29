Milano 10:22
Parigi: seduta molto difficile per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Retrocede molto il colosso degli alcolici, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,88%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Pernod Ricard rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'andamento di breve periodo del produttore di vini e alcolici mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 99,15 Euro e supporto a 94,94. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 103,4.

