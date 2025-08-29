Parigi: seduta molto difficile per Pernod Ricard

colosso degli alcolici

CAC40

Pernod Ricard

indice di Parigi

produttore di vini e alcolici

(Teleborsa) - Retrocede molto il, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,88%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'andamento di breve periodo delmostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 99,15 Euro e supporto a 94,94. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 103,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)