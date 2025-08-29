Piazza Affari: si concentrano le vendite su Telecom Italia

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia telefonica
, che presenta una flessione dell'1,98%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Telecom
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo dell'azienda telefonica
evidenzia un declino dei corsi verso area 0,3998 Euro con prima area di resistenza vista a 0,4127. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,3937.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)