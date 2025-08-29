Milano 10:24
42.272 -0,41%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 10:24
9.193 -0,25%
Francoforte 10:25
23.918 -0,51%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Telecom Italia

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia telefonica, che presenta una flessione dell'1,98%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Telecom, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo dell'azienda telefonica evidenzia un declino dei corsi verso area 0,3998 Euro con prima area di resistenza vista a 0,4127. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,3937.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
