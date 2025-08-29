Milano 17:35
42.196 -0,59%
Nasdaq 18:09
23.403 -1,27%
Dow Jones 18:09
45.486 -0,33%
Londra 17:35
9.187 -0,32%
Francoforte 17:35
23.902 -0,57%

Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice del settore costruzioni italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice del settore costruzioni italiano
Giornata negativa per il settore costruzioni a Milano, che continua la seduta a 67.048,71 punti, in calo dell'1,18%.
Condividi
```