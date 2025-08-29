Rémy Cointreau migliora guidance su utile con ridimensionamento impatto dazi

(Teleborsa) - Rémy Cointreau
, colosso francese delle bevande alcoliche, ha migliorato la sua guidance dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Unione europea
, che stabilisce un'aliquota tariffaria del 15% a partire dal 1° agosto (rispetto al 30% inizialmente proposto).
Il gruppo ribadisce il suo obiettivo di una crescita organica annua delle vendite a una cifra media, trainata principalmente da una forte ripresa "tecnica" delle vendite negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, la stima dell'impatto netto complessivo dei dazi sull'utile operativo corrente viene rivista al ribasso
, da 45 milioni di euro a 30 milioni di euro: 10 milioni di euro in Cina (invariato) e 20 milioni di euro negli Stati Uniti (rispetto ai 35 milioni di euro precedenti).
Queste stime tengono conto dei piani d'azione implementati per mitigare gli effetti negativi dei dazi aggiuntivi. Includono anche maggiori investimenti
in Cina e negli Stati Uniti, volti a sostenere la ripresa dell'attività aziendale sottostante.
Di conseguenza, Rémy Cointreau prevede ora un calo organico dell'utile operativo corrente
a un tasso "mid-single digit" nel 2025-26 (rispetto a un calo "mid-to-high-single-digits" previsto in precedenza).