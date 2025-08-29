Rémy Cointreau migliora guidance su utile con ridimensionamento impatto dazi

Rémy Cointreau

(Teleborsa) -, colosso francese delle bevande alcoliche, ha, che stabilisce un'aliquota tariffaria del 15% a partire dal 1° agosto (rispetto al 30% inizialmente proposto).Il gruppo ribadisce il suo obiettivo di una crescita organica annua delle vendite a una cifra media, trainata principalmente da una forte ripresa "tecnica" delle vendite negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, la, da 45 milioni di euro a 30 milioni di euro: 10 milioni di euro in Cina (invariato) e 20 milioni di euro negli Stati Uniti (rispetto ai 35 milioni di euro precedenti).Queste stime tengono conto dei piani d'azione implementati per mitigare gli effetti negativi dei dazi aggiuntivi. Includono anchein Cina e negli Stati Uniti, volti a sostenere la ripresa dell'attività aziendale sottostante.Di conseguenza, Rémy Cointreau prevede ora una un tasso "mid-single digit" nel 2025-26 (rispetto a un calo "mid-to-high-single-digits" previsto in precedenza).