Venerdì 29 Agosto 2025, ore 14.44
Spese personali USA (MoM) in luglio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
29 agosto 2025 - 14.35
USA,
Spese personali in luglio su base mensile (MoM) +0,5%
, in aumento rispetto al precedente +0,4% (in linea con le stime degli analisti).
